Суть проекта Написание клиентского приложения для работы с сервером. Существуют наработки, есть полное ТЗ. Пример текущей версии клиентского приложения можно увидеть на scanrealty.com/observer/index.html. Требования Приглашается программист для написания клиентского приложения ...
"КИС" Карто-Информационная Система
Новый проект!
Суть проекта в отображении карты любого подгружаемого города. На карте существуют слои с отображением: любых построек по типам (в т.ч. жилые нежилые), любых линий связи, магистрали (водо-,газо-,электро-,тел.-...), сетей wi-fi с зоной покрытия и т.д.
Альтернативные проекты: www.2gis.ru
Программная среда Delphi.
Принимаются заявки только от группы разработчиков.
Цена договорная + бонус.
Заявки фрилансеров
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