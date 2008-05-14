"КИС" Карто-Информационная Система

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Закрыт6 заявок336 просмотров

Новый проект!

Суть проекта в отображении карты любого подгружаемого города. На карте существуют слои с отображением: любых построек по типам (в т.ч. жилые нежилые), любых линий связи, магистрали (водо-,газо-,электро-,тел.-...), сетей wi-fi с зоной покрытия и т.д.

Альтернативные проекты: www.2gis.ru

Программная среда Delphi.

Принимаются заявки только от группы разработчиков.

Цена договорная + бонус.

Delphi
17 лет назад
bagins
Богдан 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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