Суть проекта Написание клиентского приложения для работы с сервером. Существуют наработки, есть полное ТЗ. Пример текущей версии клиентского приложения можно увидеть на scanrealty.com/observer/index.html. Требования Приглашается программист для написания клиентского приложения ...
Нужно разработать службу для Windows2000\XP\2003
Необходимо разработать службу(сервис), работающую под Windows2000\XP\2003.
Вкратце суть службы в следующем. На сетевом компьютере есть папка с открытым доступом для других пользователей. Необходимо запретить(прерывать) запись в эту папку файлов определенных форматов, например mp3, wav, avi и др. Формат файла должен распознаваться не только по расширению, но и по заголовку файла.
Сроки ограничены - примерно 2 недели. Чем меньше - тем лучше
По всем вопросам и предложениям - в предложения и в ICQ - 254-025-940.
Upd.
Есть WinAPI-функции, с помощью которых можно перехватить события создания\копирования файла, однако я не знаю, можно ли их использовать при "сетевом" копировании. Есть предположение, что необходимо использовать Native API, но это уже работа на нулевом кольце защиты ядра, требует квалификации и опыта.
Язык программирования - предпочтительнее всего C# или С++.
Кроме службы необходимо будет реализовать некую оболочку, которая будет запускать\останавливать службу, задавать ограничения на файлы, вести статистику и т.п.
Нужно учесть то, что таких сетевых папок, за которыми необходимо наблюдать - больше сотни как минимум, поэтому опрашивать каждую из них и удалять - довольно накладно.
Выбранный исполнитель
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