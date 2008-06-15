Нужно разработать службу для Windows2000\XP\2003

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен14 заявок379 просмотров

Необходимо разработать службу(сервис), работающую под Windows2000\XP\2003.

Вкратце суть службы в следующем. На сетевом компьютере есть папка с открытым доступом для других пользователей. Необходимо запретить(прерывать) запись в эту папку файлов определенных форматов, например mp3, wav, avi и др. Формат файла должен распознаваться не только по расширению, но и по заголовку файла.

Сроки ограничены - примерно 2 недели. Чем меньше - тем лучше

По всем вопросам и предложениям - в предложения и в ICQ - 254-025-940.

Upd.

Есть WinAPI-функции, с помощью которых можно перехватить события создания\копирования файла, однако я не знаю, можно ли их использовать при "сетевом" копировании. Есть предположение, что необходимо использовать Native API, но это уже работа на нулевом кольце защиты ядра, требует квалификации и опыта.

Язык программирования - предпочтительнее всего C# или С++.

Кроме службы необходимо будет реализовать некую оболочку, которая будет запускать\останавливать службу, задавать ограничения на файлы, вести статистику и т.п.

Нужно учесть то, что таких сетевых папок, за которыми необходимо наблюдать - больше сотни как минимум, поэтому опрашивать каждую из них и удалять - довольно накладно.

17 лет назад
Breezer
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Experimenter
Андрей 
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$100
1 день
Работа выполена на 10 баллов! Этот человек очень ответственный, подошел к выполнению задания со всей серъезностью, всегда был на связи (когда договаривались об этом), не бросал этапы выполнения на полпути (в самые deadline-моменты бывало что сидели до утра!), цена также была адекватной (в общей сложности вышло 230 у.е.). Благодарю его за проделанную работу! Рекомендую его как опытного программиста, знающего свое дело. Если понадобится - обращусь еще раз.

Заявки фрилансеров

Experimenter
Андрей 
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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