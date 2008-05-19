Программа для отправки сообщений на e-mail

Требуется маленькая программа которая отсылает сообщение на "определённый почтовый адрес".

Программа должна содержать:

1.поле для ввода сообшения (на пятнадцать символов),

2.Кнопку для отправки сообщения.

3.Кнопка вызывающая панель настройки.

4.Панель настройки в которую можно попасть введя пароль.

5.В панели настройки можно менять почтовый адрес на который отправляются все сообщения и тему отправляемых сообщений.

Дополнительно, необходимо чтобы сообщения можно было отправлялись не чаще одного в две минуты.