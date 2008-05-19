Программа для отправки сообщений на e-mail

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен28 заявок487 просмотров

Требуется маленькая программа которая отсылает сообщение на "определённый почтовый адрес".

Программа должна содержать:

1.поле для ввода сообшения (на пятнадцать символов),

2.Кнопку для отправки сообщения.

3.Кнопка вызывающая панель настройки.

4.Панель настройки в которую можно попасть введя пароль.

5.В панели настройки можно менять почтовый адрес на который отправляются все сообщения и тему отправляемых сообщений.

Дополнительно, необходимо чтобы сообщения можно было отправлялись не чаще одного в две минуты.

17 лет назад
Aviator1
Антон 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$15
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Заявки фрилансеров

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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