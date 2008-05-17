Требуется маленькая программа которая отсылает сообщение на "определённый почтовый адрес". Программа должна содержать: 1.поле для ввода сообшения (на пятнадцать символов), 2.Кнопку для отправки сообщения. 3.Кнопка ...
GUI для управления контентом на сайтах
Необходимо windiws -приложение для управления контентом на сайтах.
Для сайтов используется самописная CMS на файлах.
сокращенный вариант ТЗ в приложении.
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