Переделать небольшую тулзу на GTK

Есть примитивный генератор кроссвордов с текстовым полем для ввода словаря и кнопкой "Сгенерировать кроссворд из этих слов". Алгоритм генерации готовый. ГУИ сделаны на GTK.+ Glade. Нужно немного причесать ГУИ чтобы выглядело по-человечески, при желании переделать под MFC, Qt или что-то еще. В аттаче две части тулзы: для линейного и двумерного кроссворда. Нужно сделать обе. По-быстрому, без придирок.