Софт для работы с базами данных

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт15 заявок567 просмотров

Требуется написать софт который будет работать (создание/экспорт/импорт/поиск/отображение результатов запросов-поисков) с базами данных.

Требуемые технологии: C/C++,WinApi(желательно),Mysql,XML,Ftp.

MySQL
17 лет назад
weblancejobs
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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