Автоматизация мед.компании (тестовый пример)

По сути свой специфике автоматизации бизнес процессов, работал со многими фрилансерами и командами. В большинстве своем работа проводилась не очень профессионально, приходилось самому переделывать либо объяснять, как и что делать. В работе с Романом проблем не возникало! Работы выполнялись в полном объеме и на очень высоком уровне!!! В отличие от большинства, разработчиков, Роман отличается техническим умом и неординарным мышлением, от проекта к проекту объем, сложность работ и сроки требовали от Романа все выполнять оперативно и качественно. И иногда складывается впечатление, что работают постоянно разные люди, каждый раз с новой силой и энергией - что не может не радовать!!! Так держать Роман, молодец! Руководитель моей компании отличается особенной пунктуальностью и творческим подходом к делу, от него не всегда удается услышать доброго слова к выполненной работе, и даже он сказал, что у Романа руки из того места растут и голова на плечах! Всегда находится на связи. Не было такого момента, когда бы мне отказали в каком либо вопросе. Все делалось, и переделывалось много раз без особых возражений до достижения поставленных нами целей. На данный момент закончен 1 проект и на подходе еще несколько. Не скажу, что уж очень дешево все было, но оно того стоило на все 100%. Сейчас работа складывается очень хорошо, понимаем почти с полуслова друг друга. Цены уже становятся вполне приемлемые, при этом без потери качества и увеличения сроков исполнения. В общем, реально мы довольны! Будем дальше сотрудничать только с тобой Роман! Не хочу никого обидеть, но Пока альтернативы Вам не нашел!!! Удачи и до дальнейших проектов!!!