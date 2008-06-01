Автоматизация мед.компании (тестовый пример)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок243 просмотра

Необходимо автоматизировать документооборот компании, занимающейся продажей тяжелого медицинского оборудования.

Весь процесс автоматизации разбит на несколько этапов,

Задание для первого этапа - это работоспособный макет.

17 лет назад
sbokarev
Serg 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

brom38
Роман 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
$1000
10 дней
По сути свой специфике автоматизации бизнес процессов, работал со многими фрилансерами и командами. В большинстве своем работа проводилась не очень профессионально, приходилось самому переделывать либо объяснять, как и что делать. В работе с Романом проблем не возникало! Работы выполнялись в полном объеме и на очень высоком уровне!!! В отличие от большинства, разработчиков, Роман отличается техническим умом и неординарным мышлением, от проекта к проекту объем, сложность работ и сроки требовали от Романа все выполнять оперативно и качественно. И иногда складывается впечатление, что работают постоянно разные люди, каждый раз с новой силой и энергией - что не может не радовать!!! Так держать Роман, молодец! Руководитель моей компании отличается особенной пунктуальностью и творческим подходом к делу, от него не всегда удается услышать доброго слова к выполненной работе, и даже он сказал, что у Романа руки из того места растут и голова на плечах! Всегда находится на связи. Не было такого момента, когда бы мне отказали в каком либо вопросе. Все делалось, и переделывалось много раз без особых возражений до достижения поставленных нами целей. На данный момент закончен 1 проект и на подходе еще несколько. Не скажу, что уж очень дешево все было, но оно того стоило на все 100%. Сейчас работа складывается очень хорошо, понимаем почти с полуслова друг друга. Цены уже становятся вполне приемлемые, при этом без потери качества и увеличения сроков исполнения. В общем, реально мы довольны! Будем дальше сотрудничать только с тобой Роман! Не хочу никого обидеть, но Пока альтернативы Вам не нашел!!! Удачи и до дальнейших проектов!!!
Отличный заказчик! Изложу кратко основные черты заказчика. Профессионализм: 1) Предоставляет очень качественное и ясное ТЗ, что в жизни, к сожалению, встречается нечасто. 2) Четкое соблюдение условий сотрудничества, которые были оговорены до начала работ. Это касается и объемов задачи (согласно ТЗ), и сроков оплат (поэтапно), и размеров оплат (кроме основной суммы, заказчик выплатил премию). 3) Все нюансы и уточнения, возникшие в процессе разработки, оговариваются и оплачиваются(!) отдельно. 4) Чувствуется большой опыт этого человека как заказчика. Общение: 1) Всегда на связи и всегда четко отвечает на поставленные вопросы. 2) Всегда есть возможность общения по телефону (для оперативности принятия решений). 3) Высокая техническая квалификация, которая позволяет вести диалог на понятном обоим языке. 4) В целом очень легко и приятно(!) общаться. Человеческие качества: 1) Вежливость. 2) Пунктуальность. 3) Уважение чужого труда и времени. 4) От человека всегда исходит позитив! ;-) 5) ... Список можно продолжать, но я думаю и так все понятно. Подводя черту: профессионал, который четко осознает требования/возможности/сроки и умеет грамотно поставить задачу. Все было в лучшем виде! Самые лучшие рекомендации!!! Очень надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться дальше и приносить не меньшие плоды обеим сторонам!

Заявки фрилансеров

brom38
Роман 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
17 лет назад

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