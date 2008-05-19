Необходимо автоматизировать документооборот компании, занимающейся продажей тяжелого медицинского оборудования. Весь процесс автоматизации разбит на несколько этапов, Задание для первого этапа - это работоспособный макет.
2-е АИС
Необходимо разработать 2-е АИС
Выдержки из ТЗ в приложении. Пожалуйста С ВАШИМИ ЦЕНАМИ!!!!!!1 в личку или в общак. Без цены предложения не рассматриваются
ВНИМАНИЕ: Срок до среды (Это критично). Программы не сложные. БД уже есть. Нужно на делфях!!!! сделать оболочку и различные отчеты.
Естественно один человек не успеет, поэтому одна АИС - один челоек.
ТЗ может немного не корректное, правил на скорую руку, поэтому какие вопросы - обсуждаем в личке или по аське 47-97-0-444-8
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