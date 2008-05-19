2-е АИС

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Завершен4 заявки259 просмотров

Необходимо разработать 2-е АИС

Выдержки из ТЗ в приложении. Пожалуйста С ВАШИМИ ЦЕНАМИ!!!!!!1 в личку или в общак. Без цены предложения не рассматриваются

ВНИМАНИЕ: Срок до среды (Это критично). Программы не сложные. БД уже есть. Нужно на делфях!!!! сделать оболочку и различные отчеты.

Естественно один человек не успеет, поэтому одна АИС - один челоек.

ТЗ может немного не корректное, правил на скорую руку, поэтому какие вопросы - обсуждаем в личке или по аське 47-97-0-444-8

Delphi
17 лет назад
speedsoft
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

guru-ru
41 год
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было работать. Побольше бы таких заказчиков. Четкое ТЗ. Никаких назойливый "И сейчас не все готово?". Золото, а не заказчик. Надеюсь еще не один заказ с вами выполню.

Заявки фрилансеров

guru-ru
41 год
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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