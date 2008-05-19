Необходимо разработать 2-е АИС

Выдержки из ТЗ в приложении. Пожалуйста С ВАШИМИ ЦЕНАМИ!!!!!!1 в личку или в общак. Без цены предложения не рассматриваются

ВНИМАНИЕ: Срок до среды (Это критично). Программы не сложные. БД уже есть. Нужно на делфях!!!! сделать оболочку и различные отчеты.

Естественно один человек не успеет, поэтому одна АИС - один челоек.

ТЗ может немного не корректное, правил на скорую руку, поэтому какие вопросы - обсуждаем в личке или по аське 47-97-0-444-8