Нужно разработать маленький скрипт, с помощью которого можно осуществлять оплату через системы еголд и рупей. Задача такая. На входе пользователь вводит в окно число и способ оплаты, затем если все успешно оплачено, то выводится мд5 ...
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Огранизации занимающейся разработкой прикладного ПО,WEB программированием, дизайном и продвижением сайтов в связи с реорганизацией и кадровыми перестановками требуются специалисты.Программирование ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
нужно 3 маленьких сишных программки подробно откомментировать. и сделать, чтобы они запускались не в дос подобном окне, а в вин-подобном (пример как должно быть есть в архиве.).Завершен18 лет назад
- $5
Есть готовый класс для работы с большими числами. Под него нужно подделать такую вот программу #include long fibonacci_not_rek(long); int main() { int i,j=0; const int n=20; int a[n], b[n]; ...Завершен18 лет назад
Разработать класс large - длинное целое. Для хранения одной десятичной цифры использовать одно число типа char. Количество десятичных цифр, которые должны размещаться в этом числе, передавать в конструкторе. Реализовать методы присваивания, сложения двух чисел, печати числа на экране. Написать ...Завершен18 лет назад