guru-ru

Александр Кравченко guru-ru

 
40 летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт оплаты

    Нужно разработать маленький скрипт, с помощью которого можно осуществлять оплату через системы еголд и рупей. Задача такая. На входе пользователь вводит в окно число и способ оплаты, затем если все успешно оплачено, то выводится мд5 ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перекомпиляция проекта.

    $50

    нужно 3 маленьких сишных программки подробно откомментировать. и сделать, чтобы они запускались не в дос подобном окне, а в вин-подобном (пример как должно быть есть в архиве.).

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Переписать программу.

    $5

    Есть готовый класс для работы с большими числами. Под него нужно подделать такую вот программу #include long fibonacci_not_rek(long); int main() { int i,j=0; const int n=20; int a[n], b[n]; ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Создание класса

    Разработать класс large - длинное целое. Для хранения одной десятичной цифры использовать одно число типа char. Количество десятичных цифр, которые должны размещаться в этом числе, передавать в конструкторе. Реализовать методы присваивания, сложения двух чисел, печати числа на экране. Написать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
linker
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
18 лет назад
Перекомпиляция проекта.
Отличный заказчик. Оплата получена точно в срок. Грамотная формулировка задания.
Отличный фрилансер. Выполнил работу быстро и качественно. И в отличии от других претендентов присылавших демо версии, сделал работу именно в том виде в котором требовалось в ТЗ.
Ответный отзыв
idh
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
$5
10 баллов
18 лет назад
Переписать программу.
Что я еще могу добавить? Как и в прошлый раз - все просто замечтельно: умеет подробно и понятно изложить ТЗ. Скорость отклика - наивсшая:) Оплата - в срок. Рекоендую
И снова меня выручил этот человек. Качество осталось прежним - наивысшим. Еще раз убедился в его профессионализме.
Ответный отзыв
idh
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
$5
10 баллов
18 лет назад
Создание класса
Хороший работодатель - четкое, качественное ТЗ. Оплата в срок и без проволочек. Работать очень приятно:)
Отличный работник. Все сделал оперативно и качественно. Цены на порядок ниже других, а качество лучше не бывает (все работает, ни каких глюков, все отлаженно). Если будут еще работы, буду обращаться только к нему.
Ответный отзыв