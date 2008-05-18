Есть примитивный генератор кроссвордов с текстовым полем для ввода словаря и кнопкой "Сгенерировать кроссворд из этих слов". Алгоритм генерации готовый. ГУИ сделаны на GTK.+ Glade. Нужно немного причесать ГУИ чтобы выглядело по-человечески, при желании переделать ...
Анализатор лога
При возможности отловить ошибку в существующей программе, в крайнем случае переписать заново
Есть идеально сбалансированное дерево(авл), с помощью которого анализируется лог и ищет пересечение аудиторий ( должен искать). Лог- 10 сайтов, для каждого извеcтна аудитория. Находиться пересечение аудиторий ( просто сравниваеться айди каждого пользователя из аудитории)
Язык- турбо с
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