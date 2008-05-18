При возможности отловить ошибку в существующей программе, в крайнем случае переписать заново Есть идеально сбалансированное дерево(авл), с помощью которого анализируется лог и ищет пересечение аудиторий ( должен искать). Лог- 10 сайтов, для каждого ...
Просмоторщик файлов в форматах pdf и djvu + поиск
Необходимо создать просмоторщик файлов в форматах и pdf, и djvu с возможностью поиска по словам, масштабирования, поворота и распечатки + исходники. Это необходимо по учебе, поэтому стандартные просмоторщики не подходят. Язык программирования: Delphi.
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