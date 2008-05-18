Просмоторщик файлов в форматах pdf и djvu + поиск

Взялся за исполнение проекта по разработке просмоторщика файлов pdf и djvu. Получил аванс в размере $ 50. Срок исполнения был 10 дней... Как только подошел срок демонстрации результатов, неожиданно исчез вместе с авансом. На вопрос: "почему за два года нет ни одного исполненного проекта?" он ответил, что берется только за интересные ему проекты и заказчики хотят остаться анонимными.