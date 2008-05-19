Требуется добавить несколько функций в ПО написанное на Delphi 6. А именно, нужно сделать сортировку наименований, импорт прайс-листа с продукцией.
Буфер обмена для риалтайм потоков данных на Java/C
Подробное описание в прикрепленном документе. Пока не просмотрите ТЗ просьба не писать.
Заявки фрилансеров
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