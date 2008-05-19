Обработка xls файла

На основании имеющегося входного xls-файла получить выходной xls, в который необходимо поместить все содержимое входного фала за исключением фреймовых структур с текстом.

При этом необходимо провести анализ имеющихся в документе (во фреймах в частности) имен переменных. Перечень переменных (реквизитов документа) приведен в описательной части входного файла. На основании анализа фреймовых структур в файле имеющиеся в них переменные и текст переместить в соответствующие по расположению ячейки выходного документа, а фреймы убрать. При этом сохранить в документе визуальное расположение текста и переменных.

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