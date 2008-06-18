Система управления маркетингом

Что нужно в общих чертах:

Программа для управления связями с клиентами и партнерами (что-то вроде ACT! или BCM).

Также должен быть функционал для управления перемещением и продажей товаров.

Необходима ее интеграция с Web сервисом на нашем сайте. Экспорт данных в Access и Excel.

Реализация на C#. Должен быть интерфейс в стиле Office 2007. БД - MS SQL 2005.

Подробности в процессе реализации.

Ждем предложений по срокам и ценам.

Желательно по почте: [email protected]