Нужна помощь программиста на С++

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Завершен21 заявка797 просмотров

Есть исходники геоинформационной системы, есть класс для чтения файлов формата *xls, нужно написать функцию рисования таблицы в этой ГИС и с помощью класса для чтения экселя запихать значения ячеек в эту таблицу. Все исходники на С++. Срок – неделя. Цену и прочие условия оговорим уже по асе. Прошу помочь.

17 лет назад
dreo
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

akme
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$80
Адекватный человек, понимающий всю проблему поставленной задачи. Работы выполняет ответственно и не вызывает дальнейших претензий.
Отличный заказчик - приятно работать. Адекватно способствует разработке, прислушивается к мнению программиста. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

akme
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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