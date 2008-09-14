http://www.filehoster.ru/files/x8633 по этой ссылке тз Проанализируйте в ваших силах Язык программирования Какой вам удобней только не NET.Исходники ненужны. хочу подметить что в архиве два разных задания. Поиск 100-помошник 300. 10 дней срок
Нужна помощь программиста на С++
Есть исходники геоинформационной системы, есть класс для чтения файлов формата *xls, нужно написать функцию рисования таблицы в этой ГИС и с помощью класса для чтения экселя запихать значения ячеек в эту таблицу. Все исходники на С++. Срок – неделя. Цену и прочие условия оговорим уже по асе. Прошу помочь.
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