Нужна помощь программиста на С++

Есть исходники геоинформационной системы, есть класс для чтения файлов формата *xls, нужно написать функцию рисования таблицы в этой ГИС и с помощью класса для чтения экселя запихать значения ячеек в эту таблицу. Все исходники на С++. Срок – неделя. Цену и прочие условия оговорим уже по асе. Прошу помочь.