Нужна программа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок568 просмотров

Для поиска извлечения тел.фах., в интернете, (по ключевым словам) в поисковых системах , с директорией RU. UA. COM.

С возможностью сохранения в базу данных, EXcel, Word.

Аналогичные программы (1st Fax Extractor; Fax harvester;Fax Spider;Web ;Data Extractor)

Может посоветуете что нибудь ,другое толковое.

Сообщите стоимость ....

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Дом.ICQ: 482-001-841

Skype: energo88

17 лет назад
Energo88
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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