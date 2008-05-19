Программный модуль геокодирования медиа-данных

Необходимо разработать программный модуль с графическим интерфейсом для:

I. геокодирования файлов типа: изображение, звук, видео, документ, флэш, приложения, архивы, – путем внедрения координат и комментария в поля метаданных.

Получение геоданных: 1) вручную – с помощью открытых источников типа www.geonames.org и верификацией по карте (через Google maps API)

2) Из GPS-треков

3) Из опорных (геопривязанных) файлов

II. Внедрения звуковых файлов в изображения с сохранением формата.

Подробно:

1. Внедрение известных геоданных и комментариев в поля метаданных файлов

1.1 Для каждого файла

1.2 Для группы файлов

2. Получение геоданных для файлов:

2.1 Вручную – с поиском по базе www.geonames.org (или другой) с верификацией по карте Google Maps (или другой)

2.2 Из GPS-треков

2.2.1 Синхронизация:

2.2.1.1 По времени (с известной разницей между показаниями GPS и временем устройства, на котором были получены файлы)

2.2.1.2 По опорным файлам с известным местоположением или временем.

2.3 Перенос из других файлов.

2.3.1 Синхронизация аналогично 2.2.1

3. Перенос и запись геоданных во все типы файлов с полным сохранением исходного формата.

4. Объединение файлов в группы по дате, координатам, или же следуя указаниям пользователя.

5. Синтез KML-файлов

6. Интерактивное внедрение текстовых комментариев в изображения, видео и пр.

7. Интерактивное внедрение звукового сопровождения в изображения.

8. Перенос функционала на web-платформу.

Аналоги:

1) Геокодирования:

www.geosetter.de/

2) Внедрения файлов (звука) в изображения:

www.soundpix.com/ – хуже

www.neobytesolutions.com/.. – лучше