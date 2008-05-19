Подробное описание в прикрепленном документе. Пока не просмотрите ТЗ просьба не писать.
Программный модуль геокодирования медиа-данных
Необходимо разработать программный модуль с графическим интерфейсом для:
I. геокодирования файлов типа: изображение, звук, видео, документ, флэш, приложения, архивы, – путем внедрения координат и комментария в поля метаданных.
Получение геоданных: 1) вручную – с помощью открытых источников типа www.geonames.org и верификацией по карте (через Google maps API)
2) Из GPS-треков
3) Из опорных (геопривязанных) файлов
II. Внедрения звуковых файлов в изображения с сохранением формата.
Подробно:
1. Внедрение известных геоданных и комментариев в поля метаданных файлов
1.1 Для каждого файла
1.2 Для группы файлов
2. Получение геоданных для файлов:
2.1 Вручную – с поиском по базе www.geonames.org (или другой) с верификацией по карте Google Maps (или другой)
2.2 Из GPS-треков
2.2.1 Синхронизация:
2.2.1.1 По времени (с известной разницей между показаниями GPS и временем устройства, на котором были получены файлы)
2.2.1.2 По опорным файлам с известным местоположением или временем.
2.3 Перенос из других файлов.
2.3.1 Синхронизация аналогично 2.2.1
3. Перенос и запись геоданных во все типы файлов с полным сохранением исходного формата.
4. Объединение файлов в группы по дате, координатам, или же следуя указаниям пользователя.
5. Синтез KML-файлов
6. Интерактивное внедрение текстовых комментариев в изображения, видео и пр.
7. Интерактивное внедрение звукового сопровождения в изображения.
8. Перенос функционала на web-платформу.
Аналоги:
1) Геокодирования:
2) Внедрения файлов (звука) в изображения:
www.soundpix.com/ – хуже
www.neobytesolutions.com/.. – лучше
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