Магазин видеопроката

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Завершен5 заявок338 просмотров

Нужно сделать в В 2005 студии проект магазина видеопроката

тут ТЗ http://slil.ru/25809272

от вас цены и контакты

17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AntiKom
Alex 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$90
Все сделал просто отлично. Очень доволен работой. РЕКОМЕНДУЮ. Огромное спасибо.
Прекрасный заказчик. Очень приятно было поработать.Оплата своевременная. Получал конструктивные ответы на свои вопросы. Вобщем всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

AntiKom
Alex 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
17 лет назад

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