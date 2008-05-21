Есть исходники геоинформационной системы, есть класс для чтения файлов формата *xls, нужно написать функцию рисования таблицы в этой ГИС и с помощью класса для чтения экселя запихать значения ячеек в эту таблицу. Все исходники на ...
ДФ
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