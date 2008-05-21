Доработка программы на Делфи

Есть программа сделанная по методичке. ЕЕ нужно доработать

Задачи, которые необходимо выполнить самостоятельно:

1. Позволить пользователю задавать тип линии, ее толщину и цвет (сведения об этом должны храниться в объекте)

2. Для выбранной линии выводить на экран контейнер, внутри которого она будет размещаться (контейнер будет переноситься вместе с линией).

3. Выполнить реализацию масштабирования прямой по угловым точкам контейнера.

методичка тут slil.ru/25816439

программа тут slil.ru/25816446