Комплекс задач VBA,VB6,SQL2000

Требуется доделать плагин LOGO Для VirtualDub 1) При выборе рисунка и нажатии кнопки просмотр На экране появляется этот рисунок(Но перед этим еще нужно загрузить видеофайл ): нужно сделать так чтобы рисунок передвигался если нажмешь левой ...