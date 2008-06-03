Есть исходники геоинформационной системы, есть класс для чтения файлов формата *xls, нужно написать функцию рисования таблицы в этой ГИС и с помощью класса для чтения экселя запихать значения ячеек в эту таблицу. Все исходники на ...
Экспертная система на делфе или на си ++
Нужна экспертная система основанная на принципах PROSPECTOR:
- с использованием нечетких данных которые общитываются по формуле Байеса
- организация иерархии (например несколько гипотез на верхнем уровне, которые требуется доказать или опровергнуть, потом промежуточный уровень по результатам которого высчитывается шанс наступления гипотез, и терминальные вопросы собственно которые задаются пользователю ответы на которые варьируются степенью уверенности от +5 до -5)
срок 6 дней
Делфи или на СИ++
Выбранный исполнитель
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