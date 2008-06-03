Экспертная система на делфе или на си ++

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок410 просмотров

Нужна экспертная система основанная на принципах PROSPECTOR:

- с использованием нечетких данных которые общитываются по формуле Байеса

- организация иерархии (например несколько гипотез на верхнем уровне, которые требуется доказать или опровергнуть, потом промежуточный уровень по результатам которого высчитывается шанс наступления гипотез, и терминальные вопросы собственно которые задаются пользователю ответы на которые варьируются степенью уверенности от +5 до -5)

срок 6 дней

Делфи или на СИ++

Delphi
17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад
$100
Все сделал просто отлично. Очень доволен работой. РЕКОМЕНДУЮ. Огромное спасибо.
С заказчиком приятно работать, знает что конкретно необходимо сделать. С оплатой все стабильно, воообщем нареканий нет.

Заявки фрилансеров

wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужна помощь программиста на С++

    Есть исходники геоинформационной системы, есть класс для чтения файлов формата *xls, нужно написать функцию рисования таблицы в этой ГИС и с помощью класса для чтения экселя запихать значения ячеек в эту таблицу. Все исходники на ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Программа экспорта из AutoCAD в Excel (MS SQL)

    $100

    "Нужно сделать связь автокада и БД. По щелчку открытие окна с информацией об объекте автокада (xyz к прмеру у простого прямоугольника), возможность ее редактирования и сохранения. Праобразом можно считать виртуальные карты местности/городов.". Так вообще ...

    AutoCADDelphiSQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка системы анализа торговых инструментов

    $50

    Есть уже существующие системы, в бесплатном распространении: MT4, TradeQuote, всевозможные - дилерских центров, а так же платные: NeuroShell, Metastock, Wealthlab и т д. Проект включает в себя создание подобной программы, но несколько улучшенной. Работа большая, ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Немного доделать готовую программу в Builder С++

    $50

    Есть написанная программа, которая рисует кривую на "тетрадном" листе..по каждой клеточке она считает длину кривой особым образом..необходимо сделать так, чтобы помимо этого она искала длину замкнутого контура (как сумму длин по квадратикам) и площадь этой ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа для улучшения фотографий

    $1000

    Требуется разработать программу для улучшения фотографий, включающую в себя следующие основные функции: - коррекция цветопередачи и баланса белого; - устранения шума; - повышение детализации; - устранение мелких объектов, в т.ч. пыли, ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль специализированной векторной графики

    Необходимо разработать средство для визуализации технологического процесса управления системой, представляющей из себя связанные между собой объекты. Визуализация подразумевает рисование связного графа, его визуального редактирования и предоставления событийной модели для интерактивного взаимодействия пользователя с отрисованными объектами. ...

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка программы на Делфи

    $20

    Есть программа сделанная по методичке. ЕЕ нужно доработать Задачи, которые необходимо выполнить самостоятельно: 1. Позволить пользователю задавать тип линии, ее толщину и цвет (сведения об этом должны храниться в объекте) ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется доделать плагин LOGO Для VirtualDub

    Требуется доделать плагин LOGO Для VirtualDub 1) При выборе рисунка и нажатии кнопки просмотр На экране появляется этот рисунок(Но перед этим еще нужно загрузить видеофайл ): нужно сделать так чтобы рисунок передвигался если нажмешь левой ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад