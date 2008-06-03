Экспертная система на делфе или на си ++

Нужна экспертная система основанная на принципах PROSPECTOR:

- с использованием нечетких данных которые общитываются по формуле Байеса

- организация иерархии (например несколько гипотез на верхнем уровне, которые требуется доказать или опровергнуть, потом промежуточный уровень по результатам которого высчитывается шанс наступления гипотез, и терминальные вопросы собственно которые задаются пользователю ответы на которые варьируются степенью уверенности от +5 до -5)

срок 6 дней

Делфи или на СИ++