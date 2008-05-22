Разработка системы анализа торговых инструментов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок267 просмотров

Есть уже существующие системы, в бесплатном распространении: MT4, TradeQuote, всевозможные - дилерских центров, а так же платные: NeuroShell, Metastock, Wealthlab и т д. Проект включает в себя создание подобной программы, но несколько улучшенной. Работа большая, думаю, проще будет реализовывать на декларативных я\п эти идеи, за подробностями в аську - 359-263-507

17 лет назад
kspi
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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