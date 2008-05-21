Немного доделать готовую программу в Builder С++

Есть написанная программа, которая рисует кривую на "тетрадном" листе..по каждой клеточке она считает длину кривой особым образом..необходимо сделать так, чтобы помимо этого она искала длину замкнутого контура (как сумму длин по квадратикам) и площадь этой замкнутой области (методом разбиения ее на треугольники)..

доделать немного..до завтрашнего вечера..

подробности в асе 295695280 и по почте [email protected]