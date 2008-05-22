Есть исходники геоинформационной системы, есть класс для чтения файлов формата *xls, нужно написать функцию рисования таблицы в этой ГИС и с помощью класса для чтения экселя запихать значения ячеек в эту таблицу. Все исходники на ...
Программа экспорта из AutoCAD в Excel (MS SQL)
"Нужно сделать связь автокада и БД. По щелчку открытие окна с информацией об объекте автокада (xyz к прмеру у простого прямоугольника), возможность ее редактирования и сохранения. Праобразом можно считать виртуальные карты местности/городов.".
Так вообще выглядело изначально задание, которое "мне дали". Суть же заключается в создании на лиспе плагина с кнопочками, в нем возможность полного и выборочного (выбирать объект, чьи свойства экспортировать) экспортирования информации об объектах автокада в Excel (лучше в MS SQL), набор свойств: координаты, тип линии, цвет и еще некоторые главные. В идеале и импорт обратно в автокад измененных свойств об объектах. Где то процесс (программа, часть) на Delphi перехватывает эту информацию и передает сама... в смысле желательно участие Delphi в самом экспорте/работе программы, плагина.
Вообще буду рад услышать ваши идеи и предложения, сам представляю достаточно примерно и примерные цены. Вообще студент, не особо богат, да и не в Москве, цена обсуждаемая по ходу работы/обсуждения, оплата через веб мани скорее всего. Предоставление рабочей программы и ее кодов обязательно.
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