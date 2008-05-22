Программа экспорта из AutoCAD в Excel (MS SQL)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка190 просмотров

"Нужно сделать связь автокада и БД. По щелчку открытие окна с информацией об объекте автокада (xyz к прмеру у простого прямоугольника), возможность ее редактирования и сохранения. Праобразом можно считать виртуальные карты местности/городов.".

Так вообще выглядело изначально задание, которое "мне дали". Суть же заключается в создании на лиспе плагина с кнопочками, в нем возможность полного и выборочного (выбирать объект, чьи свойства экспортировать) экспортирования информации об объектах автокада в Excel (лучше в MS SQL), набор свойств: координаты, тип линии, цвет и еще некоторые главные. В идеале и импорт обратно в автокад измененных свойств об объектах. Где то процесс (программа, часть) на Delphi перехватывает эту информацию и передает сама... в смысле желательно участие Delphi в самом экспорте/работе программы, плагина.

Вообще буду рад услышать ваши идеи и предложения, сам представляю достаточно примерно и примерные цены. Вообще студент, не особо богат, да и не в Москве, цена обсуждаемая по ходу работы/обсуждения, оплата через веб мани скорее всего. Предоставление рабочей программы и ее кодов обязательно.

Пишите на [email protected] или асю 256999608.

AutoCADDelphiSQL
17 лет назад
gvidofd
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

TohaChe
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

TohaChe
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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