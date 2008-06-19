Доработка .NET библиотеки

Я очень рад, что нашел этого заказчика. Заказчик четко понимает, что ему нужно, и умеет это объяснить. Я даже не знаю как еще похвалить его... Все время работы над проектов никаких непониманий или конфликтов не возникало, все было идеально. Все же отдельно отмечу то, что вся моя работа вне ТЗ (небольшой дополнительные функционал, исправления чужих ошибок и т.п.) была с радостью принята и, соответственно, хорошо оплачена. Ну и с получением оплаты не было никаких задержек или сложностей.