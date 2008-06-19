Доработка .NET библиотеки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки293 просмотра

Необходимо доработать имеющуюся .NET библиотеку. См приложенный файл с требованиями. Красным помечено то что необходимо реализовать, остальное уже реализовано.

Задачи:

- добавить один cmd-line тест (NFIQ) (читает указаный файл, обрабатывает его функцией из библиотеки, пишет в консоль результат)

- доработать NFSEG подсистему библиотеки:

(NFSEG берет картинку с изображением нескольких отпечатков пальцев и режет на отдельные части, в каждом по одному пальцу)

a) сделать возможность указывать какие пальцы ожидаются на картинке,

б) в соответствии с тем что ожидается маркировать выходные данные

в) в случае несоответствия кол-ва найденных пальцев ожидаемым - выдавать ошибку

- доработать в соответствии с измененииями интерфейса cmd-line и NUnit тесты для NFSEG

Инфраструктура необходимая для работы: Visual Studio 2005, NUnit

P.S. Убедительная просьба соблюдать правила, описанные в профайле

17 лет назад
ABS
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vlad2135
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$280
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Я очень рад, что нашел этого заказчика. Заказчик четко понимает, что ему нужно, и умеет это объяснить. Я даже не знаю как еще похвалить его... Все время работы над проектов никаких непониманий или конфликтов не возникало, все было идеально. Все же отдельно отмечу то, что вся моя работа вне ТЗ (небольшой дополнительные функционал, исправления чужих ошибок и т.п.) была с радостью принята и, соответственно, хорошо оплачена. Ну и с получением оплаты не было никаких задержек или сложностей.

Заявки фрилансеров

vlad2135
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Комплекс задач VBA,VB6,SQL2000

    Комплекс из 5 небольших и очень небольших приложений. Задачи будут встроены в существующуюю ERP систему. Пользователь сможет фиксировать свои замечания и предложения в БД. Между этой БД и существующей системой д.б. ...

    VBA
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Экспертная система на делфе или на си ++

    $100

    Нужна экспертная система основанная на принципах PROSPECTOR: - с использованием нечетких данных которые общитываются по формуле Байеса - организация иерархии (например несколько гипотез на верхнем уровне, которые ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Программа экспорта из AutoCAD в Excel (MS SQL)

    $100

    "Нужно сделать связь автокада и БД. По щелчку открытие окна с информацией об объекте автокада (xyz к прмеру у простого прямоугольника), возможность ее редактирования и сохранения. Праобразом можно считать виртуальные карты местности/городов.". Так вообще ...

    AutoCADDelphiSQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка системы анализа торговых инструментов

    $50

    Есть уже существующие системы, в бесплатном распространении: MT4, TradeQuote, всевозможные - дилерских центров, а так же платные: NeuroShell, Metastock, Wealthlab и т д. Проект включает в себя создание подобной программы, но несколько улучшенной. Работа большая, ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Немного доделать готовую программу в Builder С++

    $50

    Есть написанная программа, которая рисует кривую на "тетрадном" листе..по каждой клеточке она считает длину кривой особым образом..необходимо сделать так, чтобы помимо этого она искала длину замкнутого контура (как сумму длин по квадратикам) и площадь этой ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа для улучшения фотографий

    $1000

    Требуется разработать программу для улучшения фотографий, включающую в себя следующие основные функции: - коррекция цветопередачи и баланса белого; - устранения шума; - повышение детализации; - устранение мелких объектов, в т.ч. пыли, ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль специализированной векторной графики

    Необходимо разработать средство для визуализации технологического процесса управления системой, представляющей из себя связанные между собой объекты. Визуализация подразумевает рисование связного графа, его визуального редактирования и предоставления событийной модели для интерактивного взаимодействия пользователя с отрисованными объектами. ...

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка программы на Делфи

    $20

    Есть программа сделанная по методичке. ЕЕ нужно доработать Задачи, которые необходимо выполнить самостоятельно: 1. Позволить пользователю задавать тип линии, ее толщину и цвет (сведения об этом должны храниться в объекте) ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад