Комплекс из 5 небольших и очень небольших приложений. Задачи будут встроены в существующуюю ERP систему. Пользователь сможет фиксировать свои замечания и предложения в БД. Между этой БД и существующей системой д.б. ...
Доработка .NET библиотеки
Необходимо доработать имеющуюся .NET библиотеку. См приложенный файл с требованиями. Красным помечено то что необходимо реализовать, остальное уже реализовано.
Задачи:
- добавить один cmd-line тест (NFIQ) (читает указаный файл, обрабатывает его функцией из библиотеки, пишет в консоль результат)
- доработать NFSEG подсистему библиотеки:
(NFSEG берет картинку с изображением нескольких отпечатков пальцев и режет на отдельные части, в каждом по одному пальцу)
a) сделать возможность указывать какие пальцы ожидаются на картинке,
б) в соответствии с тем что ожидается маркировать выходные данные
в) в случае несоответствия кол-ва найденных пальцев ожидаемым - выдавать ошибку
- доработать в соответствии с измененииями интерфейса cmd-line и NUnit тесты для NFSEG
Инфраструктура необходимая для работы: Visual Studio 2005, NUnit
P.S. Убедительная просьба соблюдать правила, описанные в профайле
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