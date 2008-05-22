Необходимо доработать имеющуюся .NET библиотеку. См приложенный файл с требованиями. Красным помечено то что необходимо реализовать, остальное уже реализовано. Задачи: - добавить один cmd-line тест (NFIQ) (читает указаный файл, обрабатывает ...
Есть предложение по проекту
Здравствуйте. Есть предложение по проекту.
Задача...
Из файла (исходного екселя) в нужный формат файла (тоже ексель). т.е. обычная локальная прога которая преобразовывает один файл в нужный вид.
смысл такой есть файл в свободной форме в файле даны ФИО, адрес и другая инфа. надо привести к одному виду. т.е. адрес под адресом фио под фио...
Таже могу прислать тз. но там описано на много больше чем надо на данный момент.
Но есть проблема в следующем.
Есть например фамилия имя отчество и полный адрес (в исходном файле ), нужно все это сделать в разных столбиках в исходящем файле, после преобразования (в документе ексель).
************************************************************************
Желательно С++, Java
Ваши предложения по срокам и по цене - - 424-882-033
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Комплекс из 5 небольших и очень небольших приложений. Задачи будут встроены в существующуюю ERP систему. Пользователь сможет фиксировать свои замечания и предложения в БД. Между этой БД и существующей системой д.б. ...Закрыт17 лет назад
- $100
Нужна экспертная система основанная на принципах PROSPECTOR: - с использованием нечетких данных которые общитываются по формуле Байеса - организация иерархии (например несколько гипотез на верхнем уровне, которые ...Завершен17 лет назад
- $100
"Нужно сделать связь автокада и БД. По щелчку открытие окна с информацией об объекте автокада (xyz к прмеру у простого прямоугольника), возможность ее редактирования и сохранения. Праобразом можно считать виртуальные карты местности/городов.". Так вообще ...Закрыт17 лет назад
- $50
Есть уже существующие системы, в бесплатном распространении: MT4, TradeQuote, всевозможные - дилерских центров, а так же платные: NeuroShell, Metastock, Wealthlab и т д. Проект включает в себя создание подобной программы, но несколько улучшенной. Работа большая, ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть написанная программа, которая рисует кривую на "тетрадном" листе..по каждой клеточке она считает длину кривой особым образом..необходимо сделать так, чтобы помимо этого она искала длину замкнутого контура (как сумму длин по квадратикам) и площадь этой ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Требуется разработать программу для улучшения фотографий, включающую в себя следующие основные функции: - коррекция цветопередачи и баланса белого; - устранения шума; - повышение детализации; - устранение мелких объектов, в т.ч. пыли, ...Закрыт17 лет назад
Необходимо разработать средство для визуализации технологического процесса управления системой, представляющей из себя связанные между собой объекты. Визуализация подразумевает рисование связного графа, его визуального редактирования и предоставления событийной модели для интерактивного взаимодействия пользователя с отрисованными объектами. ...Закрыт17 лет назад
.Прикладное ПО19 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен простенький скрипт кликающий по мышки каждый н секунд icq 341 102 321Прикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад