Здравствуйте. Есть предложение по проекту.

Задача...

Из файла (исходного екселя) в нужный формат файла (тоже ексель). т.е. обычная локальная прога которая преобразовывает один файл в нужный вид.

смысл такой есть файл в свободной форме в файле даны ФИО, адрес и другая инфа. надо привести к одному виду. т.е. адрес под адресом фио под фио...

Таже могу прислать тз. но там описано на много больше чем надо на данный момент.

Но есть проблема в следующем.

Есть например фамилия имя отчество и полный адрес (в исходном файле ), нужно все это сделать в разных столбиках в исходящем файле, после преобразования (в документе ексель).

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Желательно С++, Java

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