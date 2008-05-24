Нужно написать программу на Delphi 6 или Delphi 7 которая используя TRxTrayIcon сворачивается в трей и умеет получать файлы которые пользователь перетащит на ее иконку. Пути к полученным файлам необходимо сохранить в структуре TStringList.
Моделирование системы обмена сообщениями
Моделирование системы обмена сообщениями на одном компьютере
Нужно написать два приложения - "Messenger-Server" и "Messenger-Client" по технологии клиент-сервер.
Приложение Messenger-Server" является серверным приложением и моделирует работу сервера обмена сообщениями. Графический интерфейс этого приложения должен позволять:
- просматривать список зарегистрированных пользователей
- отображать текущее состояние пользователей (Online/Offline/Away)
Это приложение должно хранить список зарегистрированных пользователей и выполнять регистрацию новых по запросам от клиентов. Запрос на регистрацию должен включать имя абонента и его пароль. Регистрация проходит успешно, если пользователя с таким именем еще нет в системе. Обмен сообщениями между пользователями также осуществляется через это приложение.
Графический интерфейс приложения "Messenger-Client" должен позволять:
- вводить имя пользователя и пароль как для входа в систему, так и для регистрации нового пользователя,
- показывать текущий статус (Online/Away)
- обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями системы,
- задавать интервал времени неактивности пользователя, после истечения которого пользователь автоматически переводится в состояние “Away” (и об этом извещается сервер),
- выходить из системы.
Одновременно могут быть запущены несколько клиентов и только один сервер.
Результатом работы должны стать отчет и работающая программа/программы.
Отчет должен включать:
- формулировку задания
- постановку задачи (каким образом задача решается, для вашего задания - какие протоколы и механизмы применяются для обмена информацией между приложениями и т.п.)
- описание основных алгоритмов (например, в виде блок-схем или псевдокода)
- описание работы с программой/программами
- результаты работы программ
- листинги программ
Общие требования к программной реализации:
- платформа - Microsoft Windows ME/2000/XP (Win32 API)
- язык программирования - Visual C++/Delphi/Borland Builder
Лучше всего выполнять на Visual C++
+ комментарии в тексте програмы + достаточно подробный алгоритм.
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возможно только написание кода, оформлю сам
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в предложение указывайте сроки и цены, заявки без цен не рассматриваю
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В аську, почту и личку просьба не писать
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Это УЧЕБНОЕ задание, поэтому нет необходимости делать его максимально удобным и функциональным, гораздо более важны сроки и цена. Учитывайте это в своих заявках, скорее всего я выберу того, кто предложит минимлаьную цену.
Выбранный исполнитель
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