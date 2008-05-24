Моделирование системы обмена сообщениями на одном компьютере

Нужно написать два приложения - "Messenger-Server" и "Messenger-Client" по технологии клиент-сервер.

Приложение Messenger-Server" является серверным приложением и моделирует работу сервера обмена сообщениями. Графический интерфейс этого приложения должен позволять:

- просматривать список зарегистрированных пользователей

- отображать текущее состояние пользователей (Online/Offline/Away)

Это приложение должно хранить список зарегистрированных пользователей и выполнять регистрацию новых по запросам от клиентов. Запрос на регистрацию должен включать имя абонента и его пароль. Регистрация проходит успешно, если пользователя с таким именем еще нет в системе. Обмен сообщениями между пользователями также осуществляется через это приложение.

Графический интерфейс приложения "Messenger-Client" должен позволять:

- вводить имя пользователя и пароль как для входа в систему, так и для регистрации нового пользователя,

- показывать текущий статус (Online/Away)

- обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями системы,

- задавать интервал времени неактивности пользователя, после истечения которого пользователь автоматически переводится в состояние “Away” (и об этом извещается сервер),

- выходить из системы.

Одновременно могут быть запущены несколько клиентов и только один сервер.

Результатом работы должны стать отчет и работающая программа/программы.

Отчет должен включать:

- формулировку задания

- постановку задачи (каким образом задача решается, для вашего задания - какие протоколы и механизмы применяются для обмена информацией между приложениями и т.п.)

- описание основных алгоритмов (например, в виде блок-схем или псевдокода)

- описание работы с программой/программами

- результаты работы программ

- листинги программ

Общие требования к программной реализации:

- платформа - Microsoft Windows ME/2000/XP (Win32 API)

- язык программирования - Visual C++/Delphi/Borland Builder

Лучше всего выполнять на Visual C++

+ комментарии в тексте програмы + достаточно подробный алгоритм.

_______

возможно только написание кода, оформлю сам

_______

в предложение указывайте сроки и цены, заявки без цен не рассматриваю

_______

В аську, почту и личку просьба не писать

=====

Это УЧЕБНОЕ задание, поэтому нет необходимости делать его максимально удобным и функциональным, гораздо более важны сроки и цена. Учитывайте это в своих заявках, скорее всего я выберу того, кто предложит минимлаьную цену.