Тут такое дело- есть класная прога IconX от Stardock, но есть проблема, при нажатии кнопки "свернуть все окна" она тоже сворачивается вместе с окнами. Я постоянно пользуюсь этой кнопкой и вобщем надо сделать чобы при ...
Программа для обучения ПДД
Требуется выполнить проект - написать программу для обучения ПДД, содержащую не менее пяти любых функций на выбор Исполнителя.
Некоторые возможные варианты - список дорожных знаков, справка, проверка знаний и т.д.
Проект должен быть выполнен на языке Delphi с подробными комментариями в коде.
Для уменьшения объема работы достаточно занести в программу объем информации, достоверно показывающий ее функциональность - нет смысла заносить абсолютно все ПДД, билеты, знаки или что-то еще, хотя двумя-тремя ограничиваться тоже не стоит.
При желании можно выполнить работу и в полном объеме.
Сроки выполнения - до конца мая.
Бюджет устанавливается на конкурсной основе.
Предлагайте варианты.:)
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