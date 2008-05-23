Программа для обучения ПДД

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт18 заявок345 просмотров

Требуется выполнить проект - написать программу для обучения ПДД, содержащую не менее пяти любых функций на выбор Исполнителя.

Некоторые возможные варианты - список дорожных знаков, справка, проверка знаний и т.д.

Проект должен быть выполнен на языке Delphi с подробными комментариями в коде.

Для уменьшения объема работы достаточно занести в программу объем информации, достоверно показывающий ее функциональность - нет смысла заносить абсолютно все ПДД, билеты, знаки или что-то еще, хотя двумя-тремя ограничиваться тоже не стоит.

При желании можно выполнить работу и в полном объеме.

Сроки выполнения - до конца мая.

Бюджет устанавливается на конкурсной основе.

Предлагайте варианты.:)

Delphi
17 лет назад
pusher_ff
Иванов 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

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