Программа для обучения ПДД

Требуется выполнить проект - написать программу для обучения ПДД, содержащую не менее пяти любых функций на выбор Исполнителя.

Некоторые возможные варианты - список дорожных знаков, справка, проверка знаний и т.д.

Проект должен быть выполнен на языке Delphi с подробными комментариями в коде.

Для уменьшения объема работы достаточно занести в программу объем информации, достоверно показывающий ее функциональность - нет смысла заносить абсолютно все ПДД, билеты, знаки или что-то еще, хотя двумя-тремя ограничиваться тоже не стоит.

При желании можно выполнить работу и в полном объеме.

Сроки выполнения - до конца мая.

Бюджет устанавливается на конкурсной основе.

Предлагайте варианты.:)