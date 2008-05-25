Нужно написать программу на Delphi 6 или Delphi 7 которая используя TRxTrayIcon сворачивается в трей и умеет получать файлы которые пользователь перетащит на ее иконку. Пути к полученным файлам необходимо сохранить в структуре TStringList.
Перевод TDataset в XML
Написать на Delphi программку, которая на основе запросов в базу MySQL будет создавать XML-фаил и проверять его на валидность при помощи схем XSD.
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