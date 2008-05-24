Программа для ведения базы данных

Пример функционала программы и обновлений - во вложении. Ознакомьтесь, пожалуйста, с примером так, чтобы было понимание того, о чем идет речь.

Обязательно указывайте предварительную цену, сроки и язык, на котором планируете писать. Заказ подразумевает длительное сотрудничество по доработке/усовершенствованию программы.

Предложения без цены даже не пишите! Рассматривать не будем!