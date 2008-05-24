Редактор XML файлов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки321 просмотр

Требуется создать редактор XML файлов определенной структуры. Структура - это экспортированный каталог товара из CMS ABO.

Описание:

1) Навигация и основные фкнкциональные возможности как в XML Notepad 2007: слева дерево, а справа информация; открыть/сохранить файл; стандартное представление XML файла и представление соответствующее описанию ниже.

2) вместо стандартного дерева в левой части дожно быть представлено дерево, состоящее из значения поля "title" из "catalog->category и т.д". Вся остальная информация выводится на должна

3) В начале файла описаны некоторые значения полей (раздел "catalog->groups"). Эти значения соответствуют динамическим свойствам товаров. Товары описаны например тут: category->category->category->category->product

4) справа показывается только информация о продуктах (при нажатии или выделение справа соответствующего элемента в дереве):

- name

- short description

- price1

- и все динамические свойства, значения которых представлены в виде выпадающего меню - см пункт 3)

5) Возможность поменять значения одного динамического свойства в нескольких местах (у нескольких товаров одновременно)

6) поиск производится по значению выше описанных полей см пункт 4) и по "title". F3 - продолжение поиска.

7) Размер файла может быть больше 2 Мб

То есть функциональные возможности должны быть на уровне XML Notepad 2007, но немного другое представление дерева + некоторые дополнительные возможности

17 лет назад
alliance-arm
Dobromyslov 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

alexan_dm
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

alexan_dm
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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