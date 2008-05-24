Нужно написать программу на Delphi 6 или Delphi 7 которая используя TRxTrayIcon сворачивается в трей и умеет получать файлы которые пользователь перетащит на ее иконку. Пути к полученным файлам необходимо сохранить в структуре TStringList.
Редактор XML файлов
Требуется создать редактор XML файлов определенной структуры. Структура - это экспортированный каталог товара из CMS ABO.
Описание:
1) Навигация и основные фкнкциональные возможности как в XML Notepad 2007: слева дерево, а справа информация; открыть/сохранить файл; стандартное представление XML файла и представление соответствующее описанию ниже.
2) вместо стандартного дерева в левой части дожно быть представлено дерево, состоящее из значения поля "title" из "catalog->category и т.д". Вся остальная информация выводится на должна
3) В начале файла описаны некоторые значения полей (раздел "catalog->groups"). Эти значения соответствуют динамическим свойствам товаров. Товары описаны например тут: category->category->category->category->product
4) справа показывается только информация о продуктах (при нажатии или выделение справа соответствующего элемента в дереве):
- name
- short description
- price1
- и все динамические свойства, значения которых представлены в виде выпадающего меню - см пункт 3)
5) Возможность поменять значения одного динамического свойства в нескольких местах (у нескольких товаров одновременно)
6) поиск производится по значению выше описанных полей см пункт 4) и по "title". F3 - продолжение поиска.
7) Размер файла может быть больше 2 Мб
То есть функциональные возможности должны быть на уровне XML Notepad 2007, но немного другое представление дерева + некоторые дополнительные возможности
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