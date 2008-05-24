Написать программу мониторинга адреса памяти

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Закрыт1 заявка207 просмотров

Написать программу мониторинга адреса памяти, как это делает ArtMoney.

Выбираем программу как там... внутри задан адрес как там... 051f1212 и программа читает его 2 раза в сек и выдает значение. на delphi. предложени по цене и сроку на почту. срочно.

Delphi
17 лет назад
dkdf
Илья 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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