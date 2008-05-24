Разработка аналитического модуля на VBA

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок185 просмотров

Имееться небольшая незавершонная программа на VBA под Exel, для нее необходимо сделать аналитический модуль и встроить его в существующий код.

Имеються методики расчета по которым находим коллчественные и качественные характеристики, необходимо дополнительно встроить в программу модуль анализа и обеспечить полноценное функционирование всего кода.

1) Доработка по добавлению проектов, работа с историей проектов (поиск, просмотр выбранных данных на графиках)

2)аналитическая часть с проработкой атрибутов по проектам (сравнение текущих полученных чисел с историческими и представление их на общ. графике, чтобы было видно в какую область попадаем при полученных значениях из различных методик).

VBA
17 лет назад
Alexey_D
Алексей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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