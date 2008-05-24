Нужно написать программу на Delphi 6 или Delphi 7 которая используя TRxTrayIcon сворачивается в трей и умеет получать файлы которые пользователь перетащит на ее иконку. Пути к полученным файлам необходимо сохранить в структуре TStringList.
Разработка аналитического модуля на VBA
Имееться небольшая незавершонная программа на VBA под Exel, для нее необходимо сделать аналитический модуль и встроить его в существующий код.
Имеються методики расчета по которым находим коллчественные и качественные характеристики, необходимо дополнительно встроить в программу модуль анализа и обеспечить полноценное функционирование всего кода.
1) Доработка по добавлению проектов, работа с историей проектов (поиск, просмотр выбранных данных на графиках)
2)аналитическая часть с проработкой атрибутов по проектам (сравнение текущих полученных чисел с историческими и представление их на общ. графике, чтобы было видно в какую область попадаем при полученных значениях из различных методик).
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