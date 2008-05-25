Парсинг содержимого сайта. VBA.

Задание:

Есть сайт. Необходимо реализовать стандартный парсинг для разбора содержимого сайта. Ссылок не много (до 20). Переход между страницами реализован на javascript.

Результат вставить на лист Excel.

Необходимо реализовать в виде макроса для MS Excel, т.е. с помощью VBA.