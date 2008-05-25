Нужно написать программу на Delphi 6 или Delphi 7 которая используя TRxTrayIcon сворачивается в трей и умеет получать файлы которые пользователь перетащит на ее иконку. Пути к полученным файлам необходимо сохранить в структуре TStringList.
Сделать визуальное оформление для программы на СИ
Всё просто, есть элементарная програмка на СИ:
#include
#include
using namespace std;
int sz;
int A[9][9];
int B[9];
int getsz()
{
do
{
cout
cin >> sz;
if ((sz 10))
cout
}
while ((sz 10));
return sz;
}
void getarr()
{
cout
for (int i = 0; i
for (int j = 0; j
{
// cout
cin >> A[j];
}
// cout
return;
}
void defineB()
{
int i,j,g;
for (i = 0; i
{
B = 1;
g = A[0];
for (j = 1; j
{
if (g >= A[j])
{
B = 0;
break;
}
g = A[j];
}
}
return;
}
void showB()
{
cout
for (int i = 0; i
{
cout
}
cout
}
int main()
{
getsz();
getarr();
defineB();
showB();
system("PAUSE");
return 0;
}
Нужно сделать для неё визуальное оформление (или честно говоря точно хз как назвать это), вообщем чтобы было полноценное приложение под винду (ну там с кнопочками и т.д. а не в консоли работало).
Сделать надо сегодня до ночи, задание простое, я думаю проблем не должно быть. Сделано должно быть в Visual Studio.
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