Сделать визуальное оформление для программы на СИ

Всё просто, есть элементарная програмка на СИ:

#include

#include

using namespace std;

int sz;

int A[9][9];

int B[9];

int getsz()

{

do

{

cout

cin >> sz;

if ((sz 10))

cout

}

while ((sz 10));

return sz;

}

void getarr()

{

cout

for (int i = 0; i

for (int j = 0; j

{

// cout

cin >> A[j];

}

// cout

return;

}

void defineB()

{

int i,j,g;

for (i = 0; i

{

B = 1;

g = A[0];

for (j = 1; j

{

if (g >= A[j])

{

B = 0;

break;

}

g = A[j];

}

}

return;

}

void showB()

{

cout

for (int i = 0; i

{

cout

}

cout

}

int main()

{

getsz();

getarr();

defineB();

showB();

system("PAUSE");

return 0;

}

Нужно сделать для неё визуальное оформление (или честно говоря точно хз как назвать это), вообщем чтобы было полноценное приложение под винду (ну там с кнопочками и т.д. а не в консоли работало).

Сделать надо сегодня до ночи, задание простое, я думаю проблем не должно быть. Сделано должно быть в Visual Studio.

Оплата 5 вмз, сразу стучите в асю 511014 плз.