Есть программа "Такси Диспетчер" www.taxi-office.ru В ней есть формы отчетности, сделанные по принципу плагинов. Нужно дописать несколько новых отчетов и доработать отдельный модуль. Делфи 7 Предоставляются исходники ...
Графика на visual c++
Нужно реализовать
1) программу формирования тени икосаэдра заданной ориентации на плоскость XOY от источника света с направляющим вектором, перпендикулярным плоскости экрана.
2) Реализовать программу освещенности икосаэдра заданной ориентации в перспективной одноточечной проекции перемещаемого вдоль оси с точкой схода.
3) Реализовать программу отображения отрезка y = kx +b с помощью алгоритмов ЦДА и Брезенхема k>0, b0
библиотеки OpenGL разрешено использовать только для вывода изображения на экран, но не для его построения
Язык программирования: visual c++ 2003 или 2005
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