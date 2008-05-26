Есть программа "Такси Диспетчер" www.taxi-office.ru В ней есть формы отчетности, сделанные по принципу плагинов. Нужно дописать несколько новых отчетов и доработать отдельный модуль. Делфи 7 Предоставляются исходники ...
Скликиватель контекстной рекламы
Задача понятна из названия:
1) Обходить фильтры Директа, Гугла, бегуна.
2) Работать автономно.
Реализовывать, скорее всего, стоит на .НЕТ приложениях (чтобы замаскироваться под обычный браузер)...
Предложения по цене, срокам, гарантиям жду в ПРИВАТ!
P.S. Если прога будет хорошо работать, готов дать премию в виде % от прибыли.
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