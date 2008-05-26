Проектная работа в EXCEL (Москва)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок339 просмотров

Срочно-срочно на проект требуется спец по экселю. (Москва)

требования:

1) примеры аккуратной работы в Excel с таблицами большого размера (300 х 300)

2) умение применять вложенные логические функции Excel

3) умение готовить исходные данные для Excel (удаление пробелов из чисел, конвертация текста в числовую форму)

4) примеры составления прогнозов (как плюс)

Консультантам требуются дополнительные "руки" из правильного места.

Взамен - адекватные деньги и бесценный опыт в консалтинге (если нужен).

Ещё раз говорю нужна только МОСКВА!

Если не из Москвы-не пишите пожалуйста!!!!!!!

17 лет назад
gmg123
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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