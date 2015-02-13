AlaskaNext

Тимур AlaskaNext

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественно и пока что недорого ;)

Здравствуйте, меня зовут Тимур, я — креативный web-дизайнер. На данный момент я специализируюсь на Flash-баннерах, но в то же время активно развиваюсь в направлении web-дизайна, прохожу интенсивные курсы. Некоторые мои работы можно посмотреть здесь http://portfolios.ru/alaskanext .

Что я умею и знаю?

  • Владею на высоком уровне программами Adobe Flash / Adobe Photoshop
  • Могу в короткие сроки создавать баннеры (статичные и анимированные), ретушировать и редактировать фотографии, оформлять дизайны упаковок и рисовать логотипы.
  • Также гарантирую высокое качество, неповторимый стиль и креативность в выполнении заданий.
Email: [email protected]

Отзывы заказчиков

Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать баннер для размещения в Яндекс
Отзыв недоступен.
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1 отзыв
от $5
от 3 часов
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