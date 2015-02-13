Качественно и пока что недорого ;)

Здравствуйте, меня зовут Тимур, я — креативный web-дизайнер. На данный момент я специализируюсь на Flash-баннерах, но в то же время активно развиваюсь в направлении web-дизайна, прохожу интенсивные курсы. Некоторые мои работы можно посмотреть здесь http://portfolios.ru/alaskanext .

Что я умею и знаю?