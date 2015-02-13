Качественно и пока что недорого ;)
Здравствуйте, меня зовут Тимур, я — креативный web-дизайнер. На данный момент я специализируюсь на Flash-баннерах, но в то же время активно развиваюсь в направлении web-дизайна, прохожу интенсивные курсы. Некоторые мои работы можно посмотреть здесь http://portfolios.ru/alaskanext .
Что я умею и знаю?
- Владею на высоком уровне программами Adobe Flash / Adobe Photoshop
- Могу в короткие сроки создавать баннеры (статичные и анимированные), ретушировать и редактировать фотографии, оформлять дизайны упаковок и рисовать логотипы.
- Также гарантирую высокое качество, неповторимый стиль и креативность в выполнении заданий.
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10 лет назад
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