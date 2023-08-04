Albert777

Радевич Albert777

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Интеренет маркетинг

Помогаю привлечь клиентов из интернета. 

Максимальный результат за приятный прайс!

Занимаюсь настройкой рекламы в:

Яндекс.Директ (контекстная реклама)

Разработкой лендингов и квизов на:

Tilda

Если вы хотите:

  • продвинуть свой бизнес в интернете 

  • получить больше клиентов/заявок

  • и как результат, больше прибыли

Почему я?🤔

  • Большой опыт в интернет-маркетинге

  • Максимальную эффективность от рекламных затрат  

  • Увеличение количества клиентов и продаж  

  • Окупаемость бюджета на рекламу в течении месяца

  • На связи 24/7.

Подберу маркетинговую стратегию индивидуально под каждый проект. 

Бесплатно проведу анализ действующих рекламных кампаний, дам рекомендации по их оптимизации!

Пишите, буду рад помочь😊

Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
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