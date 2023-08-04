Интеренет маркетинг Помогаю привлечь клиентов из интернета. Максимальный результат за приятный прайс! Занимаюсь настройкой рекламы в: Яндекс.Директ (контекстная реклама) Разработкой лендингов и квизов на: Tilda Если вы хотите: продвинуть свой бизнес в интернете

получить больше клиентов/заявок

и как результат, больше прибыли Почему я?🤔 Большой опыт в интернет-маркетинге

Максимальную эффективность от рекламных затрат

Увеличение количества клиентов и продаж

Окупаемость бюджета на рекламу в течении месяца

На связи 24/7. Подберу маркетинговую стратегию индивидуально под каждый проект. Бесплатно проведу анализ действующих рекламных кампаний, дам рекомендации по их оптимизации! Пишите, буду рад помочь😊

Я против войны в Украине !