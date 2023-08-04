Интеренет маркетинг
Помогаю привлечь клиентов из интернета.
Максимальный результат за приятный прайс!
Занимаюсь настройкой рекламы в:
Яндекс.Директ (контекстная реклама)
Разработкой лендингов и квизов на:
Tilda
Если вы хотите:
продвинуть свой бизнес в интернете
получить больше клиентов/заявок
и как результат, больше прибыли
Почему я?🤔
Большой опыт в интернет-маркетинге
Максимальную эффективность от рекламных затрат
Увеличение количества клиентов и продаж
Окупаемость бюджета на рекламу в течении месяца
На связи 24/7.
Подберу маркетинговую стратегию индивидуально под каждый проект.
Бесплатно проведу анализ действующих рекламных кампаний, дам рекомендации по их оптимизации!
Пишите, буду рад помочь😊
Я против войны в Украине!
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
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