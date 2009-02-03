AlbertWeber

1C программирование

Работаю в: 1С, VBA, C++, Delphi, UML, SQL

Под моим началом работает команда опытных и сертифицированных специалистов.

Выполняю такие виды работ и услуг:

1) Адаптация конфигураций 1С: Предприятие 8.1, Упаравление Торговлей 8.х, Управление производственным предприятием 8.1, Зарплата и Управление персоналом 8.1; Бухгалтерия 7.7, Зарплата и Кадры, Торговля и Склад, Комплексная.

2) Доработка и внедрение специализированных конфигураций: автотранспорт, аптека, CRM, логистика, проектный офис, ABC, BSC и т.д.

3) Перенос данных в 1С 8 из 1С 7.7 или других учетных систем

4) Обмен данными между управленческими, производственными и бухгалтерскими базами

5) Внедрение специализированных решений для Вашего предприятия на базе 1С;

6) Разработка отчетов, документов;

7) Подключение удаленных филиалов.