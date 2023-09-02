Frontend Developer

Я опытный frontend-разработчик с 2-летним опытом, Мои сильные стороны включают в себя владение HTML, CSS, JavaScript, React. Я разрабатывал и поддерживал веб-приложения для малых и средних бизнесов, Благодаря проведенной работе с отзывами и исправлению багов увеличил количество пользователей сайта агентства недвижимости на 25% благодаря устранению багов и улучшению интерфейса. Разработал с нуля интерфейс приложения кинотеатр "Дружба", получившего высокие оценки пользователей. Разработал frontend и backend интернет магазина ювелирных изделий. Я постоянно обучаюсь и следую за последними трендами в сфере разработки, чтобы быть в курсе новых технологий и методик. Я ответственен, творчески настроен и всегда готов учиться и развиваться.