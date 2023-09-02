Интернет-магазина пиццерии

Интернет-магазины
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4 месяца назад
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* Разработал полноценное фронтенд-приложение на ReactJS.

* Создал компоненты, страницы, сортировку, поиск, пагинацию, фильтрацию, popup-окна и т.д.

* Взаимодействовал с серверной частью, отправляя запросы на бэкенд.

* Разрабатывать навигацию по странице без перезагрузки.

* Создал глобальное хранилище данных для всего приложения.

* Писал строго типизированный код на TypeScript.

* Работал с LocalStorage для хранения настроек сайта.

* Lazy Loading (ленивая подгрузка) + debounce (оптимизация для поиска пицц).

* Оптимизировал перерисовки/ререндеры компонентов, code splitting (разделил код на отдельные JS-файлы)

* Сделал адаптивную вёрстку.

* и т.д