Необходимо сделать импорт данных с программы микрокредитования в 1с - кассы и данные по договорам
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
6 лет назад
Архитектор чат-ботов, автоворонки продаж для малого бизнеса:
- для сферы услуг
- подбор персонала
- товарка
- кафе, рестораны, отели
- и для других сфер бизнеса.
Чат-боты проектируются в трех мессенджерах (Messenger Facebook, Telegram, Viber) в сервисе Smart Sender.
Необходимо сделать импорт данных с программы микрокредитования в 1с - кассы и данные по договорам