Aleks_lev

Александр Aleks_lev

 
44 годаУкраина/Днепр
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Архитектор чат-ботов, автоворонки продаж для малого бизнеса

Архитектор чат-ботов, автоворонки продаж для малого бизнеса:

- для сферы услуг

- подбор персонала

- товарка

- кафе, рестораны, отели

- и для других сфер бизнеса.

Чат-боты проектируются в трех мессенджерах (Messenger Facebook, Telegram, Viber) в сервисе Smart Sender.

Чат-бот