Осторожно, нереальный и современный дизайн 👍 Делаю результат, а не красивые картиночки 🔥

Telegram — https://t.me/ZalevskayaAlena

Беханс https://www.behance.net/alenazalevskaya

Всем привет! Меня зовут Алёна

Веб-дизайн — это дело, которое позволяет постоянно развиваться и совершенствоваться!

Я постоянно развиваюсь и слежу за тенденциями дизайна. Самое замечательное в моей

работе - это то, что я могу помогать своим клиентам воплощать мечты, идеи и задумки в реальность.

МОИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

— Продающие Landing Page

— Интернет-магазины

— Многостраничные сайты

— Баннеры

— Сайт-визитки

— Корпоративные сайты

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

— Индивидуальный подход - не использую шаблоны, каждый проект индивидуальный

— Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки

— Ответственность - отношусь к вашему проекту, как к своему, с полным вниманием и ответственностью

— Строгое соблюдение сроков

— Адекватная цена

— Всегда на связи

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ:

— Если у вас есть готовое ТЗ, то вы мне его отправляете и я с ним ознакамливаюсь.

Если ТЗ нет, то я самостоятельно задам вам все интересующие меня вопросы

— Анализирую вашу ЦА. Если вы ее знаете, то можете сами об этом сказать.

Проанализирую конкурентов по вашей теме

— Дальше я разработаю для вашего сайта прототип и мы с вами его утвердим.

— Займусь дизайном сайта, с учетом всех ваших пожеланий.

Первоочередная задача моей работы — это качественное выполнение поставленных задач во благо бизнеса.

Буду рада помочь вам воплотить ваши идеи и задумки :)