Telegram — https://t.me/ZalevskayaAlena
Беханс https://www.behance.net/alenazalevskaya
Всем привет! Меня зовут Алёна
Веб-дизайн — это дело, которое позволяет постоянно развиваться и совершенствоваться!
Я постоянно развиваюсь и слежу за тенденциями дизайна. Самое замечательное в моей
работе - это то, что я могу помогать своим клиентам воплощать мечты, идеи и задумки в реальность.
МОИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
— Продающие Landing Page
— Интернет-магазины
— Многостраничные сайты
— Баннеры
— Сайт-визитки
— Корпоративные сайты
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:
— Индивидуальный подход - не использую шаблоны, каждый проект индивидуальный
— Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки
— Ответственность - отношусь к вашему проекту, как к своему, с полным вниманием и ответственностью
— Строгое соблюдение сроков
— Адекватная цена
— Всегда на связи
ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ:
— Если у вас есть готовое ТЗ, то вы мне его отправляете и я с ним ознакамливаюсь.
Если ТЗ нет, то я самостоятельно задам вам все интересующие меня вопросы
— Анализирую вашу ЦА. Если вы ее знаете, то можете сами об этом сказать.
Проанализирую конкурентов по вашей теме
— Дальше я разработаю для вашего сайта прототип и мы с вами его утвердим.
— Займусь дизайном сайта, с учетом всех ваших пожеланий.
Первоочередная задача моей работы — это качественное выполнение поставленных задач во благо бизнеса.
Буду рада помочь вам воплотить ваши идеи и задумки :)
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