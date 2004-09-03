добавить пару строк действующему парсеру что бы он не отправлял сообщение в чат с определенным словом. и не повторял сообщения
- Прикладное ПО8 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $5
Есть телеграмм бот парсер он готов и работает, необходимо добавить несколько строк кода а именно: Когда на сайте появляется сообщение со словом "лавиноопасно" Бот не слал бы его в телеграмм группу А так же сделать так что ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 месяцев назад
добрый день светлые умы, всего то нужно задеплоитить моего бота на сервер дешевый с ещемесячной оплатой (моей) 100-150р бота и проект пришлю.нужна только помощь в размещениииСистемное администрирование1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
- $10
(Инфа с сайта, ключевое слово ветер) 21.2.2023 00:00 | Ночью 21 февраля в Калининградской области сохранится ветер до 25 м/с. (Мой текст)' 1 проверить положение оконных конструкций 2 по возможности не покидать здание 3 избегать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
- $10
Парсить всё новые сообщения с веб-страницы https://meteoinfo.ru/extrainfopageДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Парсит оповещения с https://www.meteorf.gov.ru/product/emergency/?PAGEN_1=426&logout=yes В режиме реального времени, в телеграмм ГРУППУВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 месяцев назад