Alex1161

Александр Alex1161

 
38 летКазахстан/Уральск
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Александр
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sh3rl0ck
Макс 
26 летТаджикистан
9 месяцев в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
9 месяцев назад
Деплой бота на сервер
Адекватный, терпеливый заказчик.)
Всё отлично рекомендую
Ответный отзыв
BasGenius
Денис 
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
10 месяцев назад
Спарсить сайт погоды
Отличный заказчик
Делал мне 2 бота оба работают как положенно ,рекомендую этого высококачественного специалиста, делает быстро, качественно, четко понимая задачу.
Ответный отзыв
BasGenius
Денис 
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
10 месяцев назад
Парсинг сайта погоды
Все отлично
все очень быстр и четко.рекомендую
Ответный отзыв