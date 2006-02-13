AlexDesign

Гость AlexDesign

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Если нужна профессиональная, качественная и креативная работа, то обращайтесь.

Портфолио находится на стадии обновления, вскоре вы увидите еще более яркие работы.

Отзывы заказчиков
Kolanok
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$300
10 баллов
18 лет назад
Cайт сети автомастерских
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
DJ-onni
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$2500
10 баллов
18 лет назад
Портал
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
2rok
53 года
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$500
10 баллов
18 лет назад
Разработать сайт для ресторана.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Tshernev
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$450
10 баллов
18 лет назад
Дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
GrigorijJ
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$250
10 баллов
18 лет назад
Cайт для Таксопарк.ру
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!