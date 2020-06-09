РАЗРАБОТКА САЙТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА

Никому нахрен не нужен сайт на просто так. При капитализме принцип один - выживание, а главная цель - начать жить.

Выплачивать кредиты и кушать некачественну еду из Пятерочки - это существование, конечно же...

За моими плечами довольные частники и компании. Я практикую создание сайтов под ключ уже более 10-и лет.

Последнее время разворачиваюсь и создал свой сайт, там сможете ознакомиться широко с моим творчеством.

Мне не нужны странники, кому лишь бы дурью страдать ( покажи примеры, какие гарантии, а что если упаду ). Боже... Как это глупо звучит. Лучшем вам ничего не создавать, серьезно...

Я буду максимально полезен взрослым людям, кто точно знает что хочет и кто теряется. Ценю плодотворное сотрудничество. Мне интересно и мотивирует работать с теми, кто подходит к делу ответственно.

Давайте славно поработаем?