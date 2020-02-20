Веб-дизайнер

Когда я думал о том, какой текст написать на этой странице, в голове выстроился многоступенчатый план, как правильно рассказать о себе, своём опыте, интересных событиях в моей жизни... А потом я вдруг подумал: к чему занимать драгоценное пространство, ведь, чем длиннее текст, тем ниже опускаются мои работы на этой странице

Я - веб-дизайнер. Работаю с клиентами на постоянной основе, основываясь на взаимопонимании.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Figma, Photoshop, Google);

- Помощь в настройке;

- Прототипирование;

- Адаптивный UI/UX-дизайн;

- Обработка фотографий;

- Полная поисковая оптимизация проекта.

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ);

- Веб-дизайн.